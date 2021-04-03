Спільні зусилля та тиск: Україна проінформувала Радбез ООН про загострення на Сході

Українська сторона проінформувала Радбез ООН про загострення безпекової ситуації на Донбасі. Окрім того, обговорили нарощування військової присутності Росії на окупованих територіях і на кордонах.
Джерело:Твітер UKR Mission to UN
У повідомленні української сторони наголошено, що лише спільні зусилля та тиск на Росію дозволять припинити військове нагнітання.
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Цінуємо їхню підтримку, впевнені, що спільні зусилля та тиск на Росію дозволять припинити військове нагнітання,
– мовиться у повідомленні.
Країни ООН ще у березні 2021 року заявили, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником.
В ООН наголосили, що дії російської сторони непокоять увесь світ. Своєю поведінкою вона продовжує дестабілізувати ситуацію на Донбасі.
Цю заяву ООН підтримала низка країн. Зокрема, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція і Туреччина.
Що відбувається на Донбасі
- Навесні 2021 року ситуація на Донбасі суттєво ускладнилася.
- 31 березня Росія у ТКГне підтримала пропозицію про повернення до режиму тиші на Донбасі.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готова до "будь-яких провокацій" з боку країни-агресора.
- Тим часом бойовики на Донбасі хизуються новою технікою і зброєю, яку їм доставила Росія.