Україна пропонує провести позачергове засідання ТКГ

Україна має намір обговорити питання нового перемир'я на Донбасі та пропонує 9 грудня провести позачергове засідання ТКГ. Лист з відповідним повідомленням вже направили координатору ОБСЄ.

Про це заявив заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Андрій Костін.

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Сьогодні направлено лист на ім'я координатора ОБСЄ в ТКГ з доопрацьованим проєктом заяви Тристоронньої контактної групи про механізми щодо забезпечення безумовної реалізації заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 27 липня 2020 року, розроблений з урахуванням проведених у ході обговорень його ключових елементів,

– сказав він.

Андрій Костін додав, що Україна також запропонувала провести 9 грудня позачергове засідання ТКГ.

Посилення режиму тиші: що відомо

Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні посол Мікко Кіннунен заявив, що під час засідання глав делегацій ТКГ відбулися тривалі дискусії щодо необхідності забезпечити дотримання угоди про припинення вогню від 27 липня 2020 року.

Водночас він наголосив, що учасники робочої групи з безпеки "не досягли єдиного розуміння" та закликав сторони до подальшої конструктивної роботи.

Зауважив, що, попри зниження кількості порушень режиму тиші за останні два тижні, ситуація у сфері безпеки продовжує викликати занепокоєння через активні бойові дії.