Україна та Росія починають переговори про обмін полоненими в Курській області, – FT

Україна змогла взяти у полон понад сотню російських загарбників з Курської області. Наразі, за даними західної преси, між Києвом і Москвою тривають переговори стосовно їхнього обміну.

Про це повідомляє Financial Times. Видання зазначило, що факт роботи над обміном журналістам підтвердила українська розвідка.

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Переговори щодо полонених між Україною та Росією

Financial Times, посилаючись на співрозмовників в українській розвідці повідомило, що представники України та Росії починають переговори про обмін військовими, яких вдалося взяти у полон у Курській області.

Станом на зараз точна кількість російських військових, яких взяли ЗСУ під час заходу в Курську область, не розголошується. Однак видання зазначило, що за даними представників уряду та військових, може йтися про сотні.

Зазначається, що переговори між країнами почалися після 10 днів важких боїв Курської області. Журналісти вважають, що захоплення загарбників у полон посилить позицію Києва в ймовірних переговорах щодо повернення власних громадян, які перебувають у російських катівнях із самого початку війни.

Напередодні ж уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова обговорила з українським омбудсменом Дмитром Лубінцем питання щодо окупантів, яких вдалося взяти полон у Курській області. Розмова була ініційована російською стороною.

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