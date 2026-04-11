Україна та Росія провели новий обмін полоненими
- 11 квітня відбувся обмін полоненими, під час якого додому повернулися 175 військових та 7 цивільних.
- Серед звільнених були воїни Збройних Сил, нацгвардійці, прикордонники, які захищали Україну на різних напрямках.
11 квітня відбувся новий обмін полоненими. Додому повертаються 175 військових та 7 цивільних. Більшість зі звільнених сьогодні перебувала у неволі з 2022 року.
Серед тих, кого звільнили, є поранені. Про це розповів президент Володимир Зеленський.
Що відомо про обмін полоненими 11 квітня?
За словами політика, додому повернулися воїни Збройних Сил, нацгвардійці, прикордонники. Серед них – рядові, сержанти та офіцери. Вони захищали Україну на різних напрямках: у Маріуполі, на ЧАЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, Курському напрямках.
Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд і цим наближає повернення наших людей. Повернути всіх із російського полону для нас принципово. Дякую кожному у світі, хто допомагає нам у цьому,
– заявив Зеленський.
До слова, наприкінці березня очільник ГУР Олег Іващенко розповів, що з 2022 року було проведено понад 70 обмінів. За цей було повернуто майже 9 тисяч військовополонених та цивільних заручників. У 2025 році вдалося звільнити найбільше людей.
Обмін полоненими: останні новини
6 березня до України повернули 300 захисників, які перебували у російському полоні. Також вдалося звільнити двох цивільних українців. Наймолодшому було 22 роки, коли він потрапив у неволю.
5 березня додому повернули 200 українських захисників. Серед звільнених були військовослужбовці різних підрозділів, зокрема Оборонці Маріуполя, які пробули в полоні майже 4 роки.
В українському полоні перебуває найбільша за весь час кількість російських військовополонених з лютого 2022 року. Росія відмовляється від обміну у форматі "всіх на всіх", хоча це могло б допомогти заповнити втрати російської армії.