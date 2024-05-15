Україна розгортає резерви, розвідка бачить всі кроки противника: Зеленський провів селектор

Володимир Зеленський провів щоденну селекторну нараду. Президент заявив, що перш за все вона стосувалась ситуації на Харківщині та забезпечення Сил оборони України.

Нарада відбулась 15 травня 2024 року. Перед цим іноземні ЗМІ писали, що президент скасував візити до Іспанії та Португалії, під час яких сторони мали підписати угоди.

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Що сказав Зеленський після селектору

У Офісі Президента повідомили, що Володимир Зеленський заслухав доповідь начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.

На місці працюють:

командувачі Держприкордонслужби,

Нацгвардії,

безпосередньо головком Олександр Сирський, який ухвалює всі рішення на основі вичерпної інформації.

Розгортаються додаткові сили, резерви є. Розвідки – Головне управління розвідки та Служба зовнішньої розвідки України – бачать усі ймовірні кроки противника,

– мовиться в повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський регулярно доповідає президентові про ситуацію.

Окрім того, в ОП підтвердили, що Володимир Зеленський:

дав доручення перенести всі міжнародні заходи за його участі, заплановані на найближчі дні,

опрацювати нові дати проведення.

У Офісі Президента подякували партнерам за розуміння.

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