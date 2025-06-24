"У НАТО не візьмуть": як Україна розширяє можливості військового партнерства

На саміті Північноатлантичного альянсу в Гаазі не передбачена офіційні заходи на рівні лідерів країн Ради Україна – НАТО. Проте одразу після закінчення саміту має відбутися зустріч президента України, Генсека НАТО та очільників європейських держав.

Політолог Олег Саакян наголосив в розмові з 24 Каналом, що зустріч Володимира Зеленського з лідерами країн Європи є елементом глибшої співпраці поза інституціями НАТО, але використовуючи їх. Також Володимир Зеленський особисто візьме участь у саміті Альянсу в Гаазі та має зустрітися там з Дональдом Трампом.

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Це жорстка реальність

Саакян зазначив, що українці мають бути свідомими того, що нашу країну в НАТО зараз не візьмуть. Відповідно в російсько-українській війні, принаймні на цьому її витку, ми сам на сам при підтримці партнерів, але без союзників.

Це треба сприйняти як жорстку реальність, і Україна це демонструє. Наша держава розуміє правила, по яких живе світ, і намагається жити і перемагати в умовах війни. А також посилюватись, нарощуючи геополітичну впливовість та воєнну могутність,

– зауважив політолог.

Така зустріч мініНАТО всередині Альянсу – це, за його словами, і є "коаліція рішучих".

Крім того, існує формат JEF (Об’єднані експедиційні сили) – це спільна експедиційна місія під головуванням Великої Британії, об'єднання північноєвропейських і балтійських країн.

Об’єднані експедиційні сили (JEF) Об'єднання створене у 2015 році Великою Британією. До його складу входять країни – члени НАТО: Данія, Фінляндія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція та Норвегія. JEF за потреби може розгорнути понад 10-тисячне військо для проведення гуманітарних місій чи бойових операцій. Воно може діяти самостійно, або на підтримку НАТО, або миротворчих сил ООН.

"Це об'єднання всередині НАТО – більш активне, гнучке та рішуче, адже воно створювалося для протидій загрозам на Півночі і як елемент подолання неповороткості, складності і нерішучості в цілому НАТО", – пояснив він.

В межах JEF також обговорюються можливості інтенсифікації співпраці з Україною, зокрема те, що вона може стати, наприклад, асоційованим членом об'єднання.

Зараз формується декілька контурів взаємодії, починаючи від двосторонніх відносин – з Британією, Німеччиною, Францією щодо спільного виробництва озброєння, відкриття підприємств на території України, навчання, яке вже проводиться на території цих країн,

– зазначив Олег Саакян.

Також – "коаліція рішучих", в межах якої обговорюються питання, що виходять навіть за межі військової підтримки. Йдеться, як підкреслив політолог, про координацію дій, взаємодопомогу та протидію ширшому спектру гібридних загроз.

При цьому НАТО залишається "парасолькою" – політичною та організаційною структурую, але без сподівань на те, що Альянс стане або лідером, або ключовим локомотивом підтримки України.

Нагадаємо, що президент України перебуває в Нідерландах на саміті НАТО. Під час свого виступу на Форумі оборонних індустрій, він закликав країни НАТО інвестувати у виробництво української зброї. Володимир Зеленський зазначив, що потенціал українського оборонного виробництва "перевищує 44 мільярди доларів". Це – майже 1 000 військових засобів: від артилерії – до дронів та ракет. Водночас близько 40% потенціалу не мають належного фінансування.