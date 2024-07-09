Аби Росія не просувала божевільні наративи: що для України дасть скликаний Радбез ООН

Росія 8 липня вчинила цинічну атаку на Київ. Зокрема під ударом ворога опинилась дитяча лікарня "Охматдит". У відповідь на дії росіян Україна ініціювала надзвичайне засідання Радбезу ООН, яке відбудеться 9 липня.

Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що дуже важливо говорити про злочини, які чинять росіяни в Україні на таких міжнародних майданчиках як Організація Об'єднаних Націй. Попри те, що вона не може ухвалити рішення на користь України через право вето Росії.

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Важливо розказати, що вчиняє Росія

Однак Україна має використовувати таку можливість, адже якщо вона цього не зробить, тоді там почують лише думку Росії.

Росіяни неодноразово намагалися скликати засідання, де просували якісь божевільні наративи. З приводу атаки на "Охматдит" Дмітрій Пєсков вже зробив вкид, що удар завдала не російська ракета, а буцімто українська протиракета. Тому на це потрібно реагувати,

– наголосив Рейтерович.

Також скликання Ради безпеки ООН з приводу удару по "Охматдит" це шанс достукатися до певної групи країн, які посідали нейтральну позицію щодо російсько-української війни. Тому їм важливо розказати, що вчиняє Росія.

Крім того, представник ООН заявила, що ракета, яка вдарила по "Охматдит", "схоже, була запущена Росією".

Виходить, що ООН недостатньо доказів – фотографій, залишків ракети, які показала СБУ, – що це була російська ракета,

– зауважив Рейтерович.

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белл заявила, що "аналіз відеоматеріалів та оцінка, проведена на місці інциденту" свідчать про "високу ймовірність" того, що дитяча лікарня "Охматдит" зазнала прямого влучання, а не отримала пошкодження від перехопленої системи озброєння".

Також нещодавно її представник наголосив на тому, що існують питання щодо документів, на підставі яких Росія перебуває в Радбезі ООН.

"Це привід щонайменше змусити Росію відбиватися від звинувачень і витрачати ресурси на те, щоб доводити, за яким правом вона посідає місце в цій організації", – відзначив Ігор Рейтерович.