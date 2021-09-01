Україна та США підписали угоду про стратегічні основи оборонної співпраці

Очільники оборонних відомств України та США 31 серпня підписали угоду. Документ стосується досліджень, розробок, випробувань і оцінки озброєнь.

Підписи під угодою поставили український глава Міноборони Андрій Таран та глава Пентагону Ллойд Остін. Очікується, що наслідком цього стане серйозне поглиблення українсько-американської співпраці у військово-технічному напрямі.

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Оборонна угода США та України від 31 серпня: про що документ

Підписання угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки у царині оборони вже є результатом поглиблення співпраці країн у науково- та військово-технічному напрямах. І далі співпраця тільки розвиватиметься.

Документ закладає міжнародно-правові засади для наступних контрактів щодо спільних американо-українських науково-дослідних та конструкторських робіт в оборонній сфері.

в оборонній сфері. Наприклад, в Україні планують впроваджувати передові оборонні технології та модернізувати озброєння й військову техніку, серед іншого і з залученням інвестицій зі США.

Також в угоді мовиться про проведення тестувань, дослідження, перевірки ефективності озброєння. Можливою стане й спільне просування продукції оборонної промисловості обох держав на ринках третіх країн.

Підписання угоди відбулося в рамках візиту Президента України Володимира Зеленського до США. А підписали її від української сторони міністр оборони Андрій Таран, від американської – глава Пентагону Ллойд Остін.

США та Україна також підписали Рамкову угоду про співпрацю оборонних відомств

Окрім вищезазначеної, у Вашингтоні також підписали Рамкову угоду про стратегічні основи оборонного партнерства між міністерствами оборони України та США. У цьому документі мовиться про:

Співпрацю у сфері кібербезпеки.

Тіснішу взаємодію розвідок.

Розвиток співпраці у Чорноморському регіоні.

Реформування Збройних сил України.

Наближення оборонного сектора до стандартів НАТО.

Протидію російській агресії в Україні.

Президент Зеленський перебував поруч із підписантами. У твітері він прокоментував це так:

Новий етап у співпраці України та США в оборонній сфері. Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, членства в НАТО і спільна протидія агресії Росії.

Інші важливі новини про візит української делегації до США

Зеленський хоче започаткувати газові консультації в трикутнику Україна – США – Німеччина.

Мінцифри хоче домовитися про відкриття офісів Google і YouTube в Україні для протидії пропаганді Росії.

Зеленський з директором NASA обговорили космічні проєкти, до яких може долучитись Україна.

Повний текст публікації Володимира Зеленського у твітері:

Новий етап у співпраці України та США в оборонній сфері. У департаменті оборони США підписано угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, набуття членства в НАТО і спільна протидія агресії Росії.