Зеленський і Байден підпишуть безпекову угоду: у ЗМІ назвали можливу дату

За кілька днів до Саміту миру президент України Володимир Зеленський та президент США можуть підписати безпекову угоду. Це може статися в Італії в кулуарах зустрічі G7.

Про це пише ЗМІ з посиланням на неназвані джерела серед посадовців США. Точна дата підписання безпекової угоди наразі невідома.

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Україна і США підпишуть безпекову угоду

Як пишуть у ЗМІ, Україна та США підпишуть безпекову угоду в Італії напередодні Саміту миру. Ймовірно, підписання відбудеться в кулуарах зустрічі "Великої сімки".

За кілька днів до мирного саміту Зеленський і Байден, як очікується, підпишуть двосторонню угоду про безпеку в кулуарах зустрічі G7 в Італії наступного місяця,

– пише Financial Times, посилаючись на власні джерела серед посадовців США.

Як зауважують журналісти, ця безпекова угода стане найважливішою з-поміж інших, адже документи передбачають зобов'язання щодо дострокової підтримки, зокрема військової, а також обмін розвідувальними даними й економічну допомогу. Водночас точно невідомо, у який день відбудеться підписання угоди, але саміт G7 запланований на 13 – 15 червня.

Видання додає, що угоду уклали протягом останніх тижнів, що "відзначились дедалі більшою напругою у відносинах між Києвом і Вашингтоном".

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