Зеленський і Байден підпишуть безпекову угоду: у ЗМІ назвали можливу дату
Джерело:Financial Times
За кілька днів до Саміту миру президент України Володимир Зеленський та президент США можуть підписати безпекову угоду. Це може статися в Італії в кулуарах зустрічі G7.
Про це пише ЗМІ з посиланням на неназвані джерела серед посадовців США. Точна дата підписання безпекової угоди наразі невідома.
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Україна і США підпишуть безпекову угоду
Як пишуть у ЗМІ, Україна та США підпишуть безпекову угоду в Італії напередодні Саміту миру. Ймовірно, підписання відбудеться в кулуарах зустрічі "Великої сімки".
За кілька днів до мирного саміту Зеленський і Байден, як очікується, підпишуть двосторонню угоду про безпеку в кулуарах зустрічі G7 в Італії наступного місяця,
– пише Financial Times, посилаючись на власні джерела серед посадовців США.
Як зауважують журналісти, ця безпекова угода стане найважливішою з-поміж інших, адже документи передбачають зобов'язання щодо дострокової підтримки, зокрема військової, а також обмін розвідувальними даними й економічну допомогу. Водночас точно невідомо, у який день відбудеться підписання угоди, але саміт G7 запланований на 13 – 15 червня.
Видання додає, що угоду уклали протягом останніх тижнів, що "відзначились дедалі більшою напругою у відносинах між Києвом і Вашингтоном".
З якими країнами Україна вже підписала безпекові угоди
- Під час закордонного візиту 27 – 28 травня Володимир Зеленський підписав безпекові угоди з лідерами 3 країн. Мовиться про Іспанію, Португалію та Бельгією.
- Під час візиту до Латвії 11 квітня 2024 року Володимир Зеленський також підписав безпекову угоду з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.
- До слова, першою країною, з якою Україна підписала безпекову угоду, стала Велика Британія. Так, 12 січня 2024 року під час візиту британського прем'єра Ріші Сунака до Києва країни підписали безпекову угоду.
- Угода між Україною та Великою Британією формалізує безпекові домовленості, які є на сьогодні, гарантує довгострокову підтримку, а також передбачає 3 компонент, який запобігає новому нападу Росії.
- Загалом, Україна підписала безпекові угоди з 12 країнами: Велика Британія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Португалія, Бельгія.