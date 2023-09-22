Україна й США працюватимуть разом для виробництва зброї та оборонних систем, – Зеленський

Володимир Зеленський 21 вересня провів зустріч із президентом США Джо Байденом. Політики домовилися про виробництво зброї та оборонних систем для нашої держави.

Глава держави назвав цю зустріч дуже вагомою. Він також подякував американцям за вже надану допомогу.

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Зеленський і Байден зустрілися у США

Переговори політиків відбулися в Білому домі у вузькому та розширеному складі. На початку зустрічі глава України подякував американському лідеру за плідний діалог і потужну підтримку всіх українців.

"Ми дуже вдячні за життєво важливу допомогу з боку США для боротьби з російським терором. Сьогодні я у Вашингтоні, щоб зміцнити нашу коаліцію для захисту наших дітей, сімей, наших домівок, а також свободи й демократії у світі", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський і Джо Байден також обговорили оборонну підтримку України й подальшу співпрацю на благо обох країн та всього світу. Зрештою вдалося досягти важливих результатів.

Ми домовилися опрацювати низку стратегічних рішень, які дадуть нам змогу запобігти будь-якій новій агресії проти України й наших людей,

– повідомив президент.

Крім того, за словами Зеленського, було досягнуто нових домовленостей, які зміцнять обороноздатність України. Він подякував президентові США за оголошений новий потужний пакет допомоги Україні.

"Дуже потужний пакет. Є саме те, що потрібно нашим солдатам зараз", – констатував глава України.

Наостанок Зеленський висловив сподівання на подальшу підтримку з боку Сполучених Штатів у посиленні захисту українського неба, розширенні можливостей для експорту зерна, реалізації Формули миру та проведенні Глобального саміту миру.