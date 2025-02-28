Україна та США сьогодні не підпишуть угоду про рідкісноземельні метали

Після зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Білому домі скасовано всі подальші плани офіціного візиту. Зокрема, не відбудеться і підписання угоди між США та Україною щодо корисних копалин.

По це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox news. Суперечка між президентами спричинила зміну планів.

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Угода зірвалася

Володимир Зеленський пішов з Білого дому, не підписавши угоду щодо корисних копалин і не провівши спільну прес-конференцію з Трампом, як було заплановано раніше.