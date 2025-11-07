Серед усіх кандидатів Україна зібрала найбільше голосів підтримки – 137. Про таке інформує 24 Канал із посиланням на заяву МЗС України, а також на слова Володимира Зеленського.

Що відомо про членство України в ЮНЕСКО?

Як розповіли в українському МЗС, разом з Румунією та Молдовою Україна увійшла до Ради, тоді як Росія вдруге поспіль зазнала поразки та не отримала місця в цьому ключовому органі.

Президент подякував усім державам-членам, які підтримали Україну, наголосивши, що участь у Виконавчій раді ЮНЕСКО дозволить активніше відновлювати культурне життя, захищати спадщину та протидіяти наслідкам російської агресії.

Ми забезпечимо, щоб усі форми російської агресії – чи то війна, чи то гібридні загрози – дістали належну відсіч. Альтернативи миру немає. Час Москві це усвідомити,

– сказав Зеленський.

Зі свого боку міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав результати голосування переконливим доказом високої довіри міжнародної спільноти до України.

Він підкреслив, що це рішення демонструє визнання активної ролі нашої держави у розвитку освіти, науки, культури та захисті історичних пам’яток навіть під час війни.

Сибіга подякував команді МЗС, зокрема заступниці міністра Мар'яні Беці, директору департаменту Сергію Дворнику, а також українським дипломатам і посольствам, які забезпечили успіх кампанії.

Членство у Виконавчій раді ЮНЕСКО відкриває для України нові можливості, а саме:

посилення міжнародного співробітництва у сфері освіти й науки;

захист культурної спадщини, зруйнованої війною;

просування українських гуманітарних ініціатив на глобальному рівні.

Останні новини про ЮНЕСКО в контексті України