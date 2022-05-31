Україна таки отримає ракети від США, але не такі, що можуть потрапити вглиб Росії

Україна отримає від США високоточні ракети MLRS. Американський дипломат Майкл Макфол розповів деталі щодо постачання зброї.

Згідно з інформацією, яку він опублікував на своїй сторінці у твітері, Україна все ж отримає зброю на більші відстані.

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При цьому Майкл Макфол зазначив, що це не ті ракети, які б могли стріляти углиб Росії.

Уточнювальні коментарі від адміністрації президента Джо Байдена обнадійливі. Україна отримає нові партії високоточних керованих ракет з більшою дальністю, ніж в українців є зараз, але не такі ракети, які зможуть завдати удару вглиб Росії,

– написав Майкл Макфол.

Нагадаємо, що раніше президент США Джо Байден повідомляв, що Україні не будуть постачати ракетні системи, що здатні завдати ударів по Росії. Таку інформацію він надав на тлі чуток у ЗМІ, що нібито США надасть Україні для боротьби з країною-окупанткою Росією реактивні системи великої дальності MLRS.

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Вся та зброя, яку ми отримуємо зараз, – це, фактично, грантова зброя. Це не ленд-ліз, це те, що ми отримуємо прямими виділеннями з бюджету або від президента США. Про це заявила пані посол України у США Оксана Маркарова

У Пентагоні розповіли, що час відіграє дуже важливу роль, тож інколи процес транспортування триває лише 48 годин. Про це розповів речник Пентагону Джон Кірбі. За його словами, кожен пакет допомоги відрізняється. Усе залежить від того, що просить Україна та що США можуть надати.

Україна продовжує отримувати зброю від міжнародних партнерів. І це, ясна річ, шалено не подобається Росії. Тож Сергій Лавров вирішив вкотре спробувати залякати Захід, погрожуючи ескалацією.

Збройні сили України повинні до кінця літа витіснити російських загарбників на позиції, які ті займали 23 лютого. Переломний момент має настати, коли в Росії закінчаться ракети й артилерія. Відповідний прогноз озвучив американський генерал-лейтенант у відставці, екскомандувач Сухопутним командуванням союзників та армією США в Європі Бен Ходжес.

До нашої держави вже привезли гаубиці САУ М109 та протитанкові ракети "Гарпуни". Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков. Він наголосив на тому, що наші військові продовжують позитивно відгукуватися про надану зброю, а також нищать нею ворогів. Також він додав, що за появу цієї зброї в Україні слід дякувати відразу декільком державам. Вони скооперувалися та зробили все можливе для того, щоб українські військові мали вищі шанси долати ворога.

У рамках ленд-лізу на наше озброєння передбачено 15 – 20 мільярдів доларів. Варто наголосити, що це дуже значна сума. Але якою саме буде ця зброя, поки що невідомо. Про це розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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