Могли атакувати Джанкой і Бердянськ, – ISW про таємну передачу ракет ATACMS Україні
Джерело:ISW
У США підтвердили, що у березні цього року таємно передали Україні далекобійні ракети ATACMS. Ними вже могли завдати влучних ударів, зокрема по окупованому Джанкою в Криму та Бердянську в Запорізькій області.
Про це аналітики Інституту вивчення війни заявляють, посилаючись на посадовців США. За їхньою інформацією, у Бердянську могли знищити комплекс С-300.
До теми США продовжать постачання Україні ATACMS: кількість Білий дім не розкриває
ЗСУ вже атакували ворога ATACMS
США таємно передали Україні невідому кількість далекобійних ракет ATACMS у березні 2024 року, що підтвердили в Пентагоні. Аналітики Інститут вивчення припускають, що ЗСУ вже використовували зброю для ударів по глибокому тилу ворога. Зокрема, українські захисники могли атакувати російську базу в тимчасово окупованому Джанкої та вдарити по цілі в Бердянську.
Зокрема, як заявляють в ISW, на геолокаційних кадрах від 23 квітня видно, що неподалік від Бердянська завдали кількох ударів по системі ППО С-300. Окрім того, радник мера Маріуполя повідомляв, що у ніч проти 24 квітня було гучно біля села Бабах-Тарама, яке розташоване на межі Донецької та Запорізької області. За словами Андрющенка, пролунало щонайменше 10 вибухів, а окупанти зазнали втрат як у живій силі, так і техніці.
Водночас аналітики Інституту вивчення війни зауважують, що достеменно невідомо, чи це один з ударів, про який говорили представники США. Окрім того, ракети ATACMS могли використати для ударів по аеродрому в Джанкої.
Схоже, що українські військові застосували ракети ATACMS під час удару по російському військовому аеродрому в окупованому Джанкої у ніч з 16 на 17 квітня. Внаслідок цього було знищено або серйозно пошкоджено чотири пускові установки С-400, три радіолокаційні станції, обладнання пункту управління та системи спостереження за повітряним простором "Муром-М",
– заявили аналітики.
Удар по аеродрому в Джанкої: що відомо
- У ніч з 16 на 17 квітня у Джанкої лунали потужні вибухи. Як згодом повідомили в Генштабі ЗСУ, Сили оборони України завдали успішних ударів по військових об'єктах ворога на тимчасово окупованих територіях.
- У ГУР підтвердили, що ворог зазнав серйозних втрат у техніці. Зокрема, були суттєво пошкоджені системи ППО окупантів в Криму.
- Агенти "Атеш", коментуючи вибухи у Джанкої, заявляли, що окупанти так сильно вірили у свою ППО, що порозміщували біля неї склади з боєприпасами. Тож детонація після ударів по ЗРК С-400 була дуже довгою.