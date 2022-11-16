Україна – це "живий щит", – Зеленський пропонує терміново зібрати НАТО через масований удар

Російські окупанти 15 листопада вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Президент Володимир Зеленський пропонує терміново зібрати саміт НАТО щодо цього.

Однак ствердної відповіді поки немає. Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами 16 листопада, повідомляє 24 канал.

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Зеленський закликає провести саміт НАТО

Україна просить НАТО провести терміновий онлайн-саміт щодо російського масованого обстрілу нашої держави ракетами та дронами-камікадзе.

Щось ударило по Польщі. Це трагедія. Я б хотів, щоб ми всі розуміли, що Україна – це форпост, це "живий щит",

– заявив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна хотіла б почути позитивну відповідь щодо термінового скликання НАТО, але поки цього не сталося.

"Я не почув цю відповідь. Жодна інституція в нашій державі, яка отримала від мене пряме завдання отримати через "не можу" цю можливість для того, щоб обговорити всі наші дії, як закривати небо", – додав глава держави.

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