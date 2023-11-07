Вперше в історії: Україна знищила ракетоносій ворога, який навіть не вийшов із заводу
Джерело:DEFENSE EXPRESS
Україна 4 листопада уразила російський ракетоносій "Каракурт", який був абсолютно новим. Жодна країна раніше не робила такого.
Українські сили атакували ракетоносій "Каракурт", який тепер доведеться відновлювати майже "з нуля". Наші військові пошкодили його під час атаки на суднобудівний завод "Залів" у Керчі.
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Корабель отримав критичні пошкодження
Фотографії, які потрапили в мережу, демонструють також, що корабель хоч і залишився на плаву, але отримав критичні пошкодження дуже важливих елементів. Україна стала першою в історії країною, яка знищила ракетний корабель ворога, що навіть ще не вийшов із заводу та не був введений у стрій флоту.
Річ у тім, що влучання ракетами SCALP припали саме на центральну частину корпусу корвета "Аскольд", де були розміщені 8 вертикальних пускових установок для запуску крилатих ракет "Калібр" та/або П-800 "Онікс". Тобто, внаслідок влучання знищено збройну систему судна.
Зважаючи на особливості будови корабля, навряд чи силова установка взагалі зберегла свою функціональність.
Ймовірно, росіяни не захочуть визнавати знищення нового судна, тож можуть оголосити про намір відновити його, однак робити це доведеться дуже довго.
Яке значення має удар по корабельному заводу в Керчі
- У суботу, 4 листопада, ЗСУ завдали удару по суднобудівному заводу російських окупантів у Криму. Удар був вдалим, адже українським захисникам вдалось пошкодити російський ракетоносій "Аскольд" у Керчі. Корабель "Аскольд" повинен був стати гордістю для Росії, бо туди хотіли поставити установку для запуску гіперзвукових ракет "Циркон". Про це розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.
- Він зазначив, що на судноремонтному заводі "Залів" кілька років тому уклали угоду на 100 мільярдів російських рублів про виготовлення двох універсальних десантних кораблів. "Аскольд" вже міг би бути на бойовому чергуванні. Судно має універсальну пускову установку і під "Онікс", і під "Калібр".
- Крім того, політтехнолог підкреслив, що завод "Залів" розташований приблизно за 10 кілометрів від Кримського мосту. Керч – це найбільш східна частина Криму, східніше від Феодосії, куди росіяни перемістили частину Чорноморського флоту з Севастополя.