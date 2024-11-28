Путін підтвердив влучні удари ATACMS по Курській області, але бреше про мінімальну шкоду

США дозволи Україні бити далекобійними ракетами вглиб Росії. Російський диктатор Путін відреагував на удари ATACMS в Курській області та заявив, що вони буцімто спричинили тільки незначну шкоду.

Росію вже двічі атакували далекобійними ракетами ATACMS. Проте Владімір Путін заявив пропагандистським каналам, що шкода була нібито незначною, передає 24 Канал.

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Що відомо про удар ATACMS по Курській області

У Міноборони Росії підтвердили удари Сил оборони України по військових об'єктах на території Курської області. Там зазначили, що 23 листопада ЗСУ вдарили п'ятьма ракетами ATACMS по позиції зенітного ракетного дивізіону С-400 в районі населеного пункту Лотарівка.

Росіяни визнали, що внаслідок удару пошкоджено радіолокаційну станцію та повідомили про постраждалих. За даними російського Міноборони, 3 ракети нібито було знищено, з яких 2 влучили в ціль.

25 листопада Курщину знову атакували ATACMS. Українські війська завдали удару по російському аеродрому тактичної авіації "Курськ-Східний". За даними росіян, 7 ракет нібито було збито, а одна влучила.

Ймовірно, цим ударом вдалося знищити російську ППО. Окрім цього, поранено двох військових. Росіяни, як завжди, пригрозили та заявили, що готують дії у відповідь.

Курщину атакували також ракетами Storm Shadow. Вибух трапився у російському командному пункті та поранив північнокорейського генерала й кількох офіцерів.