Україна та Велика Британія ратифікували угоду про озброєння на 1,7 мільярда стерлінгів

Велика Британія продовжує допомагати Україні на тлі загроз з боку Росії. Держави ратифікували угоду на 1,7 мільярда фунтів стерлінгів. Гроші підуть на переоснащення Військово-морських сил новим і модернізованим озброєнням.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що це чудовий крок для забезпечення безпеки в водах Азовського та Чорного морів та захисту економічних інтересів.

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Напередодні Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію цієї угоди. Законопроєкт №0143 підтримали 275 народних депутатів. Тому Резніков подякував парламенту також.

Що відомо про угоду

Домовленість підписали у Лондоні 12 листопада 2021 року. Вона передбачає виділення грошей на будівництво восьми ракетних катерів. Також мають придбати у Великої Британії 2 тральщики та створити в Україні 2 військово-морські бази.

Інша допомога від Великої Британії

Велика Британія відправила 2 транспортні літаки RAF C-17 в Україну. Крім того, військові, які перебували на борту літаків, залишилися на українській території. Вони мають навчати своїх колег.

Лондон заявляє, що готовий надати Україні більше зброї, щоб спробувати запобігти загостренню агресії зі сторони Росії. Зокрема, 2 протимінні кораблі вартістю 1,7 мільярда фунтів стерлінгів.

На тлі загроз Велика Британія анонсувала створення нового союзу з Польщею та Україною.

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Текст поста Олексія Резнікова:

Ратифіковано угоду на 1,7 мільярда фунтів стерлінгів на переоснащення ВМС новим і модернізованим озброєнням. Це чудовий крок для забезпечення безпеки в водах Азовського та Чорного морів та захисту економічних інтересів!

Я також дякую парламенту за це важливе рішення.