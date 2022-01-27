Україна та Велика Британія ратифікували угоду про озброєння на 1,7 мільярда стерлінгів

27 січня 2022 , 19:31
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Джерело:

твітер Олексія Резнікова

Велика Британія продовжує допомагати Україні на тлі загроз з боку Росії. Держави ратифікували угоду на 1,7 мільярда фунтів стерлінгів. Гроші підуть на переоснащення Військово-морських сил новим і модернізованим озброєнням.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що це чудовий крок для забезпечення безпеки в водах Азовського та Чорного морів та захисту економічних інтересів.

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Напередодні Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію цієї угоди. Законопроєкт №0143 підтримали 275 народних депутатів. Тому Резніков подякував парламенту також.

Що відомо про угоду

Домовленість підписали у Лондоні 12 листопада 2021 року. Вона передбачає виділення грошей на будівництво восьми ракетних катерів. Також мають придбати у Великої Британії 2 тральщики та створити в Україні 2 військово-морські бази.

Інша допомога від Великої Британії

  • Велика Британія відправила 2 транспортні літаки RAF C-17 в Україну. Крім того, військові, які перебували на борту літаків, залишилися на українській території. Вони мають навчати своїх колег.
  • Лондон заявляє, що готовий надати Україні більше зброї, щоб спробувати запобігти загостренню агресії зі сторони Росії. Зокрема, 2 протимінні кораблі вартістю 1,7 мільярда фунтів стерлінгів.
  • На тлі загроз Велика Британія анонсувала створення нового союзу з Польщею та Україною.

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Текст поста Олексія Резнікова:

Ратифіковано угоду на 1,7 мільярда фунтів стерлінгів на переоснащення ВМС новим і модернізованим озброєнням. Це чудовий крок для забезпечення безпеки в водах Азовського та Чорного морів та захисту економічних інтересів!

Я також дякую парламенту за це важливе рішення.

Автор: Ольга Музика