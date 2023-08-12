Україна відновлює свій зерновий коридор: чи наважиться Росія вдарити по суднах країн НАТО

Днями Україна оголосила про відкриття тимчасових коридорів для торговельних суден, що йдуть в або з портів нашої країни. Вже розпочалася реєстрація плавзасобів. Судновласників та капітанів попередили про загрозу з боку Росії та мінну небезпеку. Тому все відбуватиметься під наглядом ЗСУ.

Утім, немає жодних гарантій, що Росія не атакуватиме порти, відзначив політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок у розмові з 24 Каналом. Також питання у страхуванні вантажів.

Дивіться також На кону авторитет Ердогана: за якої умови можливий візит Путіна в Туреччину

Питання страхування

Після виходу Росії із зернової угоди Україна заклала гарантію у 20 мільярдів гривень для страхування вантажів. Тобто є компанії, які готові вантажитись і доставляти українське зерно замовникам.

"Для суден ризику немає, але статися може будь-що. Тому створені страхові фонди. Якщо вже відкритий реєстр для суден, які можуть заходити, то це взагалі хороша ідея", – відзначив Клочок.

На його думку Росія не наважиться атакувати саме судна, бо розумітиме для себе наслідки. Оскільки тут мовиться не про українські кораблі, а країн-членів НАТО.

"Якщо згадати три судна, які заходили з Чорноморського регіону в русло Дунаю, то їх прикривало 4 літаки НАТО, які не були озброєні відповідними засобами ураження, але вели спостереження, безпілотник і літаки США. А румунські літаки стояли в аеродромі на старті на випадок, якщо виникне якась історія – завдати ударів у відповідь", – нагадав експерт-аналітик.

Греція підтримала гарантії безпеки для України: дивитись відео

А от завдати ударів по українським портам, звідки може відвантажуватися продовольство, країна-агресорка може. Тому існують ось такі ризики.

З іншого боку своєю ініціативою Україна ще раз демонструє світові слабкість Путіна. Попри усі його намагання, наша країна створює свій зерновий коридор і впевнено заявляє: кораблі йшли і йтимуть з портів.

Зараз усі дивляться і розуміють, що Путін не всемогутній, з ним можна не воювати, але й не дружити,

– додав Валерій Клочок.

Зерновий коридор: основні новини