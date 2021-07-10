Україна виконала всі умови, аби контролювати кордон, – Волкер про мінські домовленості

Мінські угоди є важливими, адже створюють межі, в яких Україна має можливість повернути свої території назад. А той факт, що Росія порушує мінські домовленості, це – вже зовсім інша справа.

Про це заявив колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю. Він підкреслив, що Україна зі свого боку зробила все необхідне.

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Волкер не погодився з думкою, що мінські угоди давно дискредитували себе. Він наголосив, що домовленості передбачають важливі кроки, які могли б допомогти Україні повернути контроль за втраченими територіями. За словами Курта Волкера, це:

згортання озброєння і вихід російських військових із території окупованої частини Донбасу;

створення умов для проведення виборів до органів місцевої влади.

Водночас ексспецпредставник Держдепу США підкреслив, що саме Росія послідовно і системно порушує мінські угоди.

Україні важливо відновити кордони держави й контроль усередині регіону, і вона виконала всі умови, щоб цього досягти, схвалила все необхідне законодавство. Всі інші кроки цілком і повністю за Росією, це визнають Європа і США. І це залишається важливою підставою для сильної дипломатичної позиції України,

– підсумував Волкер.

Натомість президент Володимир Зеленський раніше заявив, що мінські домовленості погано працювали із самого початку. Він вважає, що угоди, підписані у 2015 році "ледве живі".

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