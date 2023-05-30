Усі пуски успішні: льотчик-інструктор розповів, чому росіянам нічого протиставити Storm Shadow
Українські захисники вміло користуються британськими ракетами Storm Shadow. Вони всі дістаються до місця свого призначення.
Для того, щоб така ракета британського виробництва пройшла свій маршрут і досягнула кінцевої мети, використовується цілий комплекс засобів. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.
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Як відпрацьовують ракети
Роман Світан пояснив, що особливості Storm Shadow полягають у тому, що вони мають систему позиціювання.
"З цими ракетами йдуть ракети ADM-160. В основному з трьома ракетами прямує ракета-постановник перешкод, яка засвічує на певний період екрани радарів", – наголосив він.
У такий спосіб радари не бачать справжніх ударних ракет та пропускаються, тому ракета Storm Shadow дійсно є хорошою.
"Я нарахував вже більше десятка успішних пусків й ударів, виходячи з дальності та потужності вибухів на дальності понад 100 кілометрів", – зауважив військовий експерт.
За його словами, Україна не відмовилась би від постачання ще певної кількості цих ракет. До того ж у партнерів є схоже озброєння: SCALP-EG із дальністю ураження 560 кілометрів та Taurus із наземним стартом.
Роман Світан пояснив, як працюють ракети Storm Shadow: дивіться відео
Ракети Storm Shadow: головне
- Велика Британія на початку травня зробила офіційну заяву про отримання Україною крилатих ракет великої дальності Storm Shadow.
- Міністр оборони Олексій Рєзніков повідомив про успіхи роботи британських ракет. За його словами, вони продемонстрували 100% ефективність в ураженні ворожих цілей.
- Водночас Росія не може випустити з уваги цей момент й повсякчас намагається робити голосні заяви про нібито збиття Storm Shadow. Британці не розцінюють такі повідомлення серйозно.