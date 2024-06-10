Потребує комплексного підходу: авіаексперт пояснив, як будуть застосовуватись українські КАБи

В Україні розробляється власний модуль планування і корекції авіабомб. Водночас за кілька тижнів мають розпочатися випробування українських керованих авіабомб.

Авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський розповів 24 каналу, що ці можливості відкривають для ЗСУ широкі перспективи. Зокрема використання Україною власних авіабомб дозволить суттєво вплинути на ведення бойових дій.

Читайте також "Для ударів по Росії": що увійде пакет допомоги на 225 мільйонів доларів, який нададуть США

Потрібно вирішувати стратегічні цілі

Керовані авіабомби дозволять Силам оборони вибивати важливі ворожі об'єкти у прифронтовій та прикордонній зоні з Україною. Наразі в України є така потреба, однак завдавати ударів авіабомбами необхідно, точно влучаючи в цілі.

Українські сили вже активно працюють по стратегічних об'єктах в глибині території Росії. Це є ознакою того, що ми воюємо за всіма міжнародними правилами ведення бойових дій. На відміну від росіян, які застосовують терористичні методи, рівняючи з землею українські міста та села,

– зауважив авіаексперт.

За кілька тижнів розпочнуться випробування українських керованих авіаційних бомб . Начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов зазначив, що наразі тривають роботи з переобладнання і створення власних коригованих авіабомб на базі звичайних вільнопадаючих. Зараз, як зауважив Голубцов, Повітряні сили використовують керовані авіабомби західного виробництва, зокрема, GBU-39 та GBU-62 різних калібрів.

Використання авіабомб також потребує комплексного підходу.

Зокрема необхідно завчасно "прорідити" сили протиповітряної оборони ворога, що дозволить Україні активніше працювати авіацією,

– підкреслив він.

Також активно посилюється позиція України авіаційною коаліцією. Зокрема Франція має надати нам літаки Mirage 2000, Швеція – літаки дальнього радіолокаційного виявлення. Це, на його думку, суттєво посилить спроможності України.

"Зараз головне завдання у вирішенні стратегічних цілей. Завдяки такому комплексному підходу і отриманню відповідного озброєння, зможемо закріпити лінію фронту, а потім можна говорити про перерізання логістичних шляхів на території Росії", – наголосив Анатолій Храпчинський.

Росіяни продовжують атакувати Україну КАБами