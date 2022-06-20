Україна у війні з Росією втратила близько 10 тисяч військових, – Арестович

Україна від початку повномасштабної війни з Росією втратила на фронті близько 10 тисяч людей. Це кількість воїнів, які віддали своє життя за Україну в боях проти російських загарбників.

Приблизно 30 тисяч українських військових отримали поранення

Відповідні дані озвучив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. За його словами, Україна втратила приблизно під 10 тисяч убитими.

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Також, як розповів Олексій Арестович, ще приблизно 30 тисяч українських військових отримали поранення. Водночас він наголосив, що 96 – 98% поранених військових – повертаються до армії.

З його слів можна зробити висновок, що значна частина українських захисників та захисниць отримують поранення, які дозволяють після реабілітації повернутися на фронт.

Що ще відомо про втрати України на фронті

Глава Міністерства оборони України Олексій Резніков нещодавно заявив, що ситуація на фронті важка. Очільник Міноборони інформував, що Україна щодня втрачає сотні військових вбитими та до 500 пораненими.

Президент Володимир Зеленський ще раніше озвучував схожі дані. За словами президента, Україна втрачає 60 – 100 військових на день убитими в бою.

У середині червня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що середня цифра втрат України за день – це від 200 до 500 убитих і набагато більше поранених.

Згодом народний депутат Роман Костенко спростував заяву Арахамії. Посилаючись на командування Збройних Сил України, він сказав, що кількість вбитих і поранених набагато менша, аніж повідомив Арахамія.

Секретар РНБО Олексій Данілов також спростував спекуляції про начебто великі втрати української армії. Він наголосив, що ті, хто розповсюджують ці дані, не має можливості отримати таку інформацію.

Які втрати ворога

Збройні сили Росії, які називають себе "другою армією світу", зазнають більших втрат в Україні, аніж під час військової кампанії в Афганістані чи Чечні.

Станом на 20 червня, за даними Генштабу ЗСУ, в Україні вже загинуло 33 800 російських окупантів. Тільки за одну добу ЗСУ ліквідували близько 200 окупантів.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на окупованій території в Луганській області переповнені лікарні. За його словами, кожна лікарня приймає сотні та навіть тисячі поранених та вбитих росіян. Також він зазначив, що в Луганській обласній лікарні вже переповнені морги, тому тіла складають на території медичного закладу.

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