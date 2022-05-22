Україна вийшла ще з трьох угод з СНД
Джерело:"Слуга народу"
Нардепи 22 травня ухвалили низку важливих законопроєктів. Вони передбачають вихід України з угод у рамках СНД.
Окрім того, мовиться про денонсацію угоди з російським урядом у податковій сфері. Деталі розкрила пресслужба "Слуги народу".
Зауважте Зеленський анонсував внесення до Ради законопроєкту про особливий правовий статус поляків
Україна виходить з угод, які колись підписали у межах СНД:
- про спільну боротьбу з незаконною міграцією;
- спільний аграрний ринок;
- "увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів держав-учасниць СНД у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років".
Олександр Мережко – голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва – заявив, що серед угод деякі – давно застарілі. За словами Мережка, вони практично не працюють. Наприклад, угоду про аграрний ринок не застосовують ще з 2012 року.
Ще у 2018 році РНБО ухвалила рішення про вихід нашої держави з окремих міжнародних договорів, які уклали у рамках СНД. Аналіз договорів та угод триває, і є пропозиції уряду та президента визнати за доцільне припинити дію низки з них,
– наголосив Мережко.
Він також пояснив, що стосовно незаконної міграції укладають двосторонні угоди з іншими державами.
Мережко наголосив, що, денонсувавши угоду між урядами України та Росії, росіян позбавили можливість отримувати необґрунтовані податкові пільги.
Рада продовжила дію воєнного стану
- Верховна Рада 22 травня також проголосувала за продовження дії воєнного стану в Україні до 23 серпня. "За" –320 народних обранців. Окрім того, нардепи продовжили термін загальної мобілізації (також до 23 серпня).
- Законопроєкти до Ради вніс президент Володимир Зеленський.
- У "Слузі народу" пояснили, що немає жодних гарантій закінчення бойових дій упродовж найближчих 30 днів. Тим більше, що контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона. Якщо ж бойові дії закінчаться до 23 серпня, воєнний стан скасують достроково.
- Воєнний стан на території України запровадили ще вранці 24 лютого. Тоді Росія розпочала повномасштабний наступ. У березні та квітні воєнний стан продовжували. Щоразу – на 30 днів.
Важливо – Дуда приїхав в Україну: у Раді зустріли з оплесками: дивіться відео