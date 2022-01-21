Україна візьме участь у розробці Стратегічної концепції НАТО до 2030 року
Джерело:Урядовий портал
Північноатлантичний альянс запросив Україну взяти участь у розробці Стратегічної концепції НАТО. Тепер Київ має подати свої пропозиції, основою яких стане досвід України у боротьбі з російською агресією.
Про це повідомила віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. У документі формуватиметься стратегія НАТО до 2030 року
До теми Зеленський обговорив зі Столтенбергом участь України у саміті НАТО у червні
Україна має досвід боротьби з Росією, яким може поділитись
Пропозиції України до концепту базуватимуться на досвіді протистояння гібридній агресії протягом останніх 7 років. Країни Північноатлантичного альянсу вже сказали чітке "ні" агресору на його ультиматуми щодо розширення НАТО,
– повідомила Стефанішина.
Віцепрем'єрка сподівається, що нова концепція дасть стратегічну ясність у відносинах між Україною та Альянсом. Офіційний Київ хотів би бачити, як у НАТО дотримуються політики "відкритих дверей" – задля посилення східного флангу.Зверніть увагу! Раніше президент Джо Байден прокоментував шанси України для вступу в НАТО. Глава Білого дому наголосив, що Києву треба чимало зробити у сфері демократії.
Читайте також Глава міноборони Британії розтрощив пропаганду Путіна про НАТО та "один народ"
Що відомо про Стратегічну концепцію НАТО
- 31 березня 2021 року генсек НАТО Єнс Столтенберг призначив спеціальну експертну групу.
- Вона має розробити рекомендації для розробки стратегічного бачення розвитку Альянсу до 2030 року.
- Україна долучилась до цього процесу та надала експертам свої пропозиції. Вони були враховані у фінальній доповіді робочої групи.
- Стратегічну концепцію запропонують на Саміті НАТО у Мадриді у 2022 році.
Канада направила своїх спецпризначенців в Україну: дивіться відео про це