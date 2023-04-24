Треба прагнути до змісту, а не форми, – політолог про перспективу вступу України до НАТО

Під час саміту НАТО, який відбудеться у липні 2023 року у столиці Литви – Вільнюсі, Україна очікує отримати запрошення до Альянсу. Зараз нашій державі потрібно концентруватися на отриманні ще більшої кількості зброї та деокупації усіх українських території.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Тарас Загородній. За його словами, наразі, в умовах війни, отримання запрошення до НАТО для України – не головне завдання.

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"Ми занадто переймаємось формою, а не змістом. Насамперед ми повинні прагнути до змісту. Більше озброєння і звільнення усіх територій – на цьому ми повинні концентруватися. Деякі країни НАТО можуть сказати: "Ми вам надали запрошення, але зброї не будемо давати, бо це ризиковано", – вважає він.

Які нюанси має 5 стаття НАТО

Тарас Загородній зазначив, що зараз активно обговорюють 5 статтю Альянсу. У статті мовиться, що напад на одного учасника НАТО є нападом на усіх його членів і викликає відповідь усіх членів Альянсу. На його думку, не усі розуміють тонкощів цього документу.

Кожна країна буде реагувати у рамках своїх можливостей, у тому числі – військово. Тобто військова частина не є обов’язковою для країн НАТО. Це одна з причин, чому на початку повномасштабного вторгнення в Україну, країни Балтії ставили питання: "А чи буде захищати нас НАТО?". Вони не були впевнені у тому, чи будуть їм допомагати, до прикладу, німці",

– пояснив співрозмовник.

Як стверджує політолог, нещодавно у НАТО заявляли, що не допускають тимчасову окупацію країн Альянсу. Він вважає, що ця заява свідчить про те, що раніше така можливість існувала.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що Україні потрібні гарантії безпеки. І найкращою гарантією для України буде членство в НАТО . Зеленський вважає, що з часом Україна приєднається до Альянсу.

Загородній про запрошення України до НАТО: дивіться відео

Україна на саміті НАТО у Вільнюсі: коротко