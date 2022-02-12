Україна визнала Саакашвілі потерпілим через побиття у в'язниці

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова пояснила, що потерпілим Саакашвілі визнали відповідно статті 55 Кримінального кодексу.

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Ще раніше Саакашвілі повідомляв про побиття у тюремній лікарні. Це нібито сталось під час етапування політика. Потім лікар Саакашвілі заявив, що бачив пошкодження на його тілі політика під час.

Отож, 14 січня розпочали провадження за цим фактом. Мовиться про перевищення службових повноважень грузинськими правоохоронцями.

Денісова наголосила, що політику завдали фізичної та моральної шкоди.

Справа Саакашвілі: що треба знати

Саакашвілі приїхав до Грузії на муніципальні вибори у жовтні. Там він перебував у розшуку через відкриті кримінальні справи.

Тому 2 жовтня стало відомо про затримання політика. Грузинська влада стверджувала, що Саакашвілі не отримає помилування.

Як протест чиновник оголосив голодування. Його здоров'я стало погіршуватись.

Лікарі наполягають на реабілітації Саакашвілі. Суди у його справах тривають.

До теми – У чому влада Грузії звинувачує Саакашвілі:

Текст поста Людмили Денісової:

Україна офіційно визнала Міхеіла Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження у грузинському ув’язненні.

Процесуальним керівником Генеральної прокуратури України під час досудового слідства громадянина України, Голову Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі визнано потерпілим відповідно до статті 55 Кримінального процесуального кодексу України.

14 січня 2022 року було розпочато провадження за фактом вчинення злочину проти Міхеіла Саакашвілі, передбаченого частиною 3 статті 365 Кримінального Кодексу України, а саме перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів Грузії під час утримання громадянина Україна Міхеіла Саакашвілі.

Визнання Міхеіла Саакашвілі потерпілим відбулося з урахуванням того, що йому завдано фізичної та моральної шкоди неправомірними діями працівників правоохоронних органів Грузії.

Зазначений процесуальний статус дає підстави Міхеілу Саакашвілі в подальшому скористатися своїми правами як потерпілого на різних стадіях кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 56 зазначеного Кодексу.

Справа громадянина України Міхеіла Саакашвілі і надалі перебуває на моєму контролі.