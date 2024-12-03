У НАТО не готові запросити Україну до членства цього тижня, бо не дійшли консенсусу, – Reuters

3 грудня 2024, 08:51
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Автор: Софія Рожик

Україна намагається отримати запрошення на вступ до НАТО найближчим часом. Однак дипломати кажуть, що Альянс навряд чи прислухається до цього заклику.

Раніше очільник українського МЗС Андрій Сибіга написав лист, у якому просив надати запрошення на вступ в Альянс уже 3 – 4 грудня на засіданні міністрів закордонних справ НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Члени Альянсу не мають консенсусу щодо вступу України в НАТО

Сибіга у листі заявив, що запрошення усуне один із головних аргументів Росії для ведення війни – перешкоджання приєднатися до НАТО. А президент Зеленський днями сказав, що передача території, яка зараз контролюється українським урядом, "під парасольку НАТО" зупинить "гарячу фазу" війни.

Хоча Альянс й оголосив, що Україна приєднається до його лав і що це є "незворотним", він не встановив жодних часових рамок для цього.

Наразі серед 32 членів Альянсу немає необхідного консенсусу. Так, дехто, наприклад, як Угорщина, відкрито виступає проти приєднання України до НАТО, а інші, як-от нинішні уряди США та Німеччини, кажуть, що ще не прийшов відповідний час.

Потрібні тижні та місяці, щоб досягти консенсусу. Я не бачу, що це станеться (3 – 4 грудня – 24 Канал), я був би дуже здивований,
– сказав один з високопоставлених дипломатів НАТО. 

Він додав, що на зустрічі 3 – 4 грудня обговорюватимуть зростання підтримки України, щоб вона мала "найсильнішу можливу позицію" до 2025 року, "розпочавши можливі переговори".

"Найкращий спосіб зробити це – збільшити гроші, боєприпаси та мобілізацію", – сказав анонімний чиновник 