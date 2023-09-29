2030 рік – реалістичний термін, – пані посол ЄС про вступ України до союзу

За умови збереження поточного темпу реформ Україна може вступити до Євросоюзу у 2030 році. Це цілком реалістичний термін.

Про це заявила нова голова представництва ЄС в Україні Катаріна Матернова. За її словами, важливу роль відіграє геополітика.

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Україна може стати членом ЄС у 2030 році

Матернова зазначила, що пояснює всім у Брюсселі: в Україні час тече зовсім інакше. Адже те, що в інших місцях забирає місяці, тут може відбутися за кілька тижнів чи днів.

Тому я думаю, що 2030 рік – реалістичний термін. Але він можливий, якщо дуже, дуже багато працювати. Вам треба підтримувати темп реформ – а це не завжди лінійний процес. Утім, я можу собі уявити, що це буде реальністю,

– пояснила пані посол.

За її словами, для цього потрібні не лише ті реформи, які має виконати Україна.

"Терміни визначатимуть також інституційні та політичні зміни, які мають відбутися з боку Європейського Союзу. ЄС має бути готовим до розширення за межі нинішніх 27 країн-членів. Без змін у системі голосування, у системі ухвалення рішень, число членів ЄС не може розширюватися до нескінченності", – вважає Матернова.

Вона додала, що у випадку України важливу роль відіграє геополітика.

"Немає сумнівів у тому, що ми б зараз взагалі не обговорювали питання про те, коли і як Україна вступить до ЄС, якби не жахливі події 24 лютого і все подальше. Тож геополітика, звичайно, відіграє певну роль. Геополітика визначає вектор", – підсумувала пані посол.

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