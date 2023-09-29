2030 рік – реалістичний термін, – пані посол ЄС про вступ України до союзу
Джерело:"Європейська правда"
За умови збереження поточного темпу реформ Україна може вступити до Євросоюзу у 2030 році. Це цілком реалістичний термін.
Про це заявила нова голова представництва ЄС в Україні Катаріна Матернова. За її словами, важливу роль відіграє геополітика.
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Україна може стати членом ЄС у 2030 році
Матернова зазначила, що пояснює всім у Брюсселі: в Україні час тече зовсім інакше. Адже те, що в інших місцях забирає місяці, тут може відбутися за кілька тижнів чи днів.
Тому я думаю, що 2030 рік – реалістичний термін. Але він можливий, якщо дуже, дуже багато працювати. Вам треба підтримувати темп реформ – а це не завжди лінійний процес. Утім, я можу собі уявити, що це буде реальністю,
– пояснила пані посол.
За її словами, для цього потрібні не лише ті реформи, які має виконати Україна.
"Терміни визначатимуть також інституційні та політичні зміни, які мають відбутися з боку Європейського Союзу. ЄС має бути готовим до розширення за межі нинішніх 27 країн-членів. Без змін у системі голосування, у системі ухвалення рішень, число членів ЄС не може розширюватися до нескінченності", – вважає Матернова.
Вона додала, що у випадку України важливу роль відіграє геополітика.
"Немає сумнівів у тому, що ми б зараз взагалі не обговорювали питання про те, коли і як Україна вступить до ЄС, якби не жахливі події 24 лютого і все подальше. Тож геополітика, звичайно, відіграє певну роль. Геополітика визначає вектор", – підсумувала пані посол.
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Коротко про вступ України до ЄС
- Влітку 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС і зобов'язалася виконати перелік реформ.
- Нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наша держава завершує виконувати всі рекомендації, які надала Європейська комісія. Наразі українська влада очікує початок перемовин щодо вступу до ЄС.
- Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що Верховна Рада ухвалила 99% усіх необхідних законів, які дозволять Україні почати перемовини з ЄС.
- До кінця року Єврокомісія має вирішити, чи розпочинати переговорний процес. За даними Bloomberg, нашій державі слід очікувати "зелене світло".