Він вберіг екіпаж: у Великій Британії підтвердили знищення танка Challenger 2 на полі бою

Вперше за час війни в Україні Збройні Сили в бою втратили британський танк Challenger 2. Весь екіпаж у складі 6 людей вижив – вони вчасно евакуювалися.

Загалом Британія передала Україні 14 танків Challenger 2 у першій половині 2023 року. Відомо, що таку техніку українські військові використовують для наступу на Запорізькому напрямку.

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Перша втрата на полі бою

У мережі з'явилося відео, на якому видно знищений танк Challenger 2, які Британія передала Україні у 2023 році. Міністр оборони Британії офіційно підтвердив втрату на полі бою першої британської броньованої машини. Загалом Україна отримала 14 Challenger 2. Відомо, що техніку вразила ворожа артилерія. ЗСУ намагалися відповісти – проте тоді росіяни завдали ще одного удару.

Міністр оборони Британії Грант Шеппс заявив, що, передаючи техніку, вони очікували, що її можуть знищити. Однак він підкреслює, що вдалося запобігти втратам особового складу, що є чудовим результатом. Всьому екіпажу танку з 6 осіб вдалося вижити.

Ми допускали, що в зоні бойових дій можуть бути матеріальні втрати – якраз у цьому випадку так і сталося. Також можу підтвердити, що 6 членів екіпажу вижили в цьому танку. І це свідчення хорошого захисту у нашому танку,

– заявив міністр оборони.

Міністр зазначив, що Британія не буде надсилати ще один танк для заміни знищеного. Однак країна перебуває на зв'язку з Україною та й надалі надаватиме їй всю необхідну підтримку.



Підбитий танк Challenger 2 / скриншот з відео з мережі

Точне місце, де знищили британський танк, наразі не повідомляється. Однак, ймовірно, інцидент стався на Запорізькому напрямку. Саме там воювала бригада, до складу якої входить ця техніка.

Потужна зброя для наступу України