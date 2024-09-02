США без війни втратили F-35: як на допомогу від Вашингтона вплине авіакатастрофа F-16

Те, що Україна втратила перший винищувач F-16, не є дивним. США постійно їх втрачають, і навіть без війни. Так, нещодавно під час практики в авіакатастрофу потрапив F-35.

Громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін та виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштенй у розмові з 24 Каналом проаналізували цю ситуацію.

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Як втрата F-16 вплине на допомогу від США

Авіакатастрофа з винищувачем F-16 дійсно може спонукати США надати Україні більше авіації. Однак точно не сьогодні чи завтра. Зараз союзники, навпаки, можуть злякатися.

Вашим ЗМІ необхідно публікувати виграші F-16. Щойно винищувач завдає удару по ракеті, рятує якесь місто або в перспективі вдарить по російському літаку – це треба всюди показувати, щоб всі бачили можливості F-16, і зрозуміли, що якщо дати не 6 одиниць, а 48, це може змінити хід війни,

– наголосив Уріель Епштейн.

У цьому випадку США мають поставити кілька запитань:

можливо, в Україні недостатньо пілотів?

можливо, американці недостатньо потужно підготовили українців?

можливо, втрата F-16 – це їхня вина?

Добре, коли немає проблем. Але це війна, таке відбуватиметься. Винищувачі не трактори, їх використовують на війні. Планувальникам мають взяти це до уваги <..> Ви можете говорити про все що завгодно. Але розвідка зі супутників знає, чого добиваються F-16, як вони розв'язують та впливають на ситуацію. Ця інформація надходить тим, хто ухвалює певні рішення,

– зазначив Юрій Рашкін.

Зазначимо, під час відбиття одного з наймасовіших ракетних ударів 26 серпня 2024 року за штурвалом F-16 загинув льотчик Олексій Месь, позивний "Мунфіш". Під час свого останнього бойового вильоту пілот знищив три крилаті ракети та один ударний безпілотник. Тоді Україна вперше використала літаки F-16 для збиття російських ракет.