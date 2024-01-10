Японія має свої територіальні претензії до Росії, – Світан про наміри Токіо допомагати Україні

Японія надає суттєву фінансову допомогу Україні упродовж повномасштабної війни. У них також є свої претензії до Росії.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що Японія є надзвичайно прагматичною державою. Вони чудово усвідомлюють, що зараз необхідно допомагати Україні.

Дивіться також 38 паралель․ Що задумав Кім Чен Ин і чи вигідна нова війна Росії та Китаю

Україна та Японія мають спільні інтереси

Як наголосив Світан, і Україні, і Японія мають спільне важливе завдання – досягти розпаду Росії. Адже відомо, що Токіо також має територіальні претензії до країни-агресорки. І йдеться не лише про Курильські острови.

Сюди ще варто додати Сахалін. Це також японський острів. Він десь 100 років тому входив до Зеленого Клину, де жили десятки тисяч українців. Японці явно зацікавлені в тому, щоб колись ці території нарешті повернулися до них,

– сказав Світан.

Важливо, що до України приїжджають саме японські посадові особи. Це свідчить, що Токіо буде систематично підтримувати нашу державу. Там чудово усвідомлюють, що обидві країни мають спільні цілі, які пов'язані з поразкою Росії.

Відносини України та Японії: коротко