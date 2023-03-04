Україна у ЄС та зброя для ЗСУ: Зеленський зі Львова звернувся до українців

Володимир Зеленський, який наразі перебуває у Львові, записав традиційне звернення до українців. Президент говорив про найважливіші події дня, які змінюють історію.

Президент розповів, що у Львові завершилося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України – дуже представницьке зібрання. Зеленський наголосив, що були присутні: керівники центральних і місцевих органів влади, представники державної влади й місцевих громад з усіх частин України.

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Український лідер розповів, що головні питання:

безпека;

енергетика;

соціальний захист;

фінансові питання;

антикорупція.

Під час зібрання домовилися, що вже упродовж березня Кабмін підготує рішення, які необхідні для бюджетної стійкості українців та українок. Зміни до закону про держбюджет запропонують Раді.

Окрім того, Кабмін затвердив Державну антикорупційну програму. Зеленський наголосив, що ці кроки дадуть державі більше прозорості. Тим часом суспільство отримає більше можливостей для взаємодії з державою.

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У Львові працювала конференція United for Justice

Зеленський наголосив, що у Львові продовжила роботу конференція United for Justice. Вона стартувала 3 березня. Упродовж 4 березня відбулася низка панельних дискусій. Мовилося про розслідування, покарання окупантів за знущання з людей, за зґвалтування та інші насильницькі злочини, скоєні на окупованій території.

Участь у конференції взяли: перша леді України, Президентка Європарламенту Роберта Мецола, перша леді Латвії, спецпредставниця Генерального секретаря ООН, наші урядовці.

Очевидно, що цього року наша співпраця з європейськими інституціями буде навіть ще змістовнішою, ніж минулого року. Завдання – максимально активно готувати все для членства нашої держави у Євросоюзі, збільшувати постачання зброї для України, посилювати санкції проти Росії,

– наголосив у повідомленні Зеленський.

Зеленський подякував Мецолі. Також український лідер адресував слова вдячності воїнам, які оберігають Україну від російських окупантів. Зокрема, незламним захисникам Бахмута.