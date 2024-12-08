Україна, ймовірно, має готуватися до скорочення допомоги від США, – Трамп

Дональд Трамп заявив, що активно прагне закінчити війну в Україні. Також він висловився щодо обсягів допомоги Києву.

Як повідомляє NBC News, Трамп допустив скорочення військової допомоги Україні, передає 24 Канал.

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Допомоги буде менше

Так, в інтерв'ю Meet the Press республіканець сказав, що наполегливо спробує закінчити війну, "якщо зможе". На питання журналістки "Чи повинна Україна готуватися до зменшення допомоги з боку США?", новообраний президент США Дональд Трамп відповів "можливо".

Слід зауважити, що політик неодноразово висловлював невдоволення тією сумою коштів, яку виділяла адміністрація Байдена для підтримки України. Зокрема, саме представники його партії на чолі зі спікером Палати представників Майком Джонсоном пів року блокували ухвалення законопроєкту про виділення Україні нової допомоги на 60 мільярдів доларів.

Президента Зеленського Трамп називав найбільшим продавцем в історії. "Щоразу, коли він приїжджає до країни, він їде з 60 мільярдами доларів", – говорив республіканець.

До слова, 7 грудня відбулася трьохстороння зустріч Трампа, Макрона і Зеленського. За її підсумками президент США закликав до негайного припинення вогню і переговорів. Володимир Зеленський своєю чергою заявив, що зустріч була "продуктивною" і наголосив на важливості не лише швидкого, але й справедливого миру.

Нагадаємо, що раніше радники Трампа припускали, що його мирний план включатиме ультиматум до Росії та України. Якщо Київ не погодиться на переговори, то допомога йому припиниться. Якщо Москва не піде на мир, тоді, навпаки, допомогу Україні збільшать.

5 грудня українська делегація на чолі з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком зустрілася з обраним віцепрезидентом Джей Ді Венсом і новим радником із нацбезпеки Майклом Волтцом. Метою зустрічей було налагодження відносин із майбутньою адміністрацією США та донесення української позиції щодо ситуації на фронті.