Останнє слово за Києвом, – у Швеції назвали єдиний спосіб завершення війни в Україні

Боротися проти загарбницької війни Росії Україні допомагають цивілізовані країни, серед яких й Швеція. Вона запевняє, що готова й надалі підтримувати Україну у боротьбі.

У Швеції вважають, що Росія повинна зазнати поразки, аби ця війна нарешті закінчилася. Про це, зокрема, розповів в інтерв'ю виданню "Savaite" міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем, який нещодавно прийшов до влади.

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Допомога Україні – шлях до миру і стабільності у майбутньому

На думку міністра, забезпечити мирне і стабільне майбутнє у Європі можливо лише у випадку поразки Росії у війні.

Ми готові робити більше і більше, тому що, зрештою, ми допомагаємо Україні, а Україна допомагає нам усім перемогти Росію. Тільки перемігши її у війні, ми забезпечимо мир і стабільність у майбутньому. Територіальна цілісність України має бути відновлена. І в усьому цьому останнє слово має сказати Уряд України. Але врешті-решт єдине, що вирішить цей конфлікт – це військова поразка Росії,

– сказав він.

Поразка ж України у війні була б сигналом для всіх авторитарних країн, що досягати власних політичних цілей можна й застарілим, неприйнятним способом – шляхом війни. І це повинні розуміти усі на світовій арені.

"Це було б абсолютно неприйнятно", – підкреслив міністр.

Швеція допомагатиме й надалі

Також в інтерв'ю виданню LRT він зазначив, що останній пакет військової допомоги для України буде дорожчим, ніж усі попередні разом узяті. Міністр розповів, що Швеція не планує зупиняти цю допомогу, адже захисники України за усіх спиняють агресію Росії. Так, у цьому пакеті передбачають:

зимову техніку, яка дозволить екіпірувати до зими 10 тисяч українських військових,

матеріали для ППО,

зброю, яка може бути використана для протидії російській військовій силі.

Міністр підкреслив, що хоч Швеція любить мир, але вона вміє розпізнавати війни, у яких необхідно перемогти.

Військова допомога Україні

Нещодавно уряду Литви пообіцяла масштабну підтримку Україні на суму 2 мільйони євро. У черговому пакеті допомоги буде теплий одяг для військових та безпілотники. Також у Литві підготували новий пакет допомоги енергосектору України.

Безпілотники передав і Люксембург. Мовиться про Primoco One 150, загальний діапазон яких сягає до 2 тисяч кілометрів, а час польоту складає до 15 годин.

Підводні ж дрони Україні відправить Бельгія. Також у пакеті допомоги будуть дві мобільні лабораторії та генератори.

Велика Британія ж відправила в Україну ракети Brimstone 1, та сучасніші Brimstone 2, які обладнані системою лазерного самонаведення.

Варто зазначити, що окрім публічної військової та гуманітарної допомоги, деякі країни допомагають Україні таємно. Так, Дмитро Кулеба заявив, що деякі країни надають військову допомогу, проте не говорять про це та навіть заперечують ці факти.

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