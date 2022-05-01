Україна захистить свою свободу: Зеленський показав нові промовисті фото наслідків війни

Президент Володимир Зеленський опублікував нові промовисті кадри з наслідками війни для України. Однак глава держави наголосив, що наша країна неодмінно захистить свою свободу.

Володимир Зеленський підкреслив, що наш народ неодмінно переможе загарбників. Адже вони прийшли знищити життя в нашій державі.

Важливо Вибухи в Миколаєві, ліквідовано 23 500 окупантів: основне за 67 день війни

За що воюють українці

Володимир Зеленський наголосив, що кожен, хто зараз воює на фронті, відстоює своє право жити у власному домі. Українські захисники виборюють свободу для своїх дітей та спокій для своїх батьків.

Україна захистить свою свободу в цій війні. Український народ переможе російських загарбників, які прийшли, щоб знищити життя в нашій країні. Кожен, хто обороняє Українську державу, воює за можливість вільно жити у власному домі. За свободу і безпеку для своїх дітей, за теплий спокій для своїх батьків,

– наголосив Зеленський.

Наслідки війни в Україні / Фото Єфрема Лукацького, Сергія Нуженка, Слави Ратинського, Юлії Кочетової, Алекса Кента, Мар'яна Кушніра

67-ий день війни: головне

Втрати особового складу росіян уже становлять близько 23 500 осіб. Кількість знищеної техніки уже вимірюють у тисячах. Детальніше про втрати ворога ви можете прочитати тут.

На Сході та Півдні тривають бої, наші захисники дають потужну відсіч ворогу. Карту бойових дій можна переглянути тут.

У мережі з'явилося фото титульної сторінки екстреного випуску газети "Придністров'я" за 2 травня 2022 року про нібито теракти та зі зверненням керівників квазіутворення до Путіна, щоб той "допоміг".

СБУ вдалося затримати диверсійну групу, яка під виглядом волонтерів втиралася в довіру до Збройних Сил, а сама планувала отримати ПЗРК Stinger та влаштувати теракт – збити пасажирський літак над Росією або Білоруссю та звинуватити Україну.

Окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву та влучили у склад з мінеральними добривами. Після вибуху здійнявся помаранчевий стовп диму, який було видно за кілометри.

Над Одесою та Дніпропетровщиною нашим Збройним Силам вдалося збити російські безпілотники.

Цікаво – зведення Генштабу про ситуацію на фронті станом на 1 травня: дивіться відео