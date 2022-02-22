Будемо мобілізовувати весь світ, – Кулеба про збільшення військової допомоги Україні
Джерело:МЗС України
Дмитро Кулеба заявив, що Україна мобілізовуватиме світ для того, аби отримати все, що необхідне для зміцнення обороноздатності нашої держави.
Міністр закордонних справ зазначив, що надіслав листа главі МЗС Великої Британії з проханням надати додаткове оборонне озброєння. Про це він повідомив під час брифінгу 22 лютого.
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З таким же проханням буду звертатися до співрозмовників у США. Оскільки України наразі не є членом жодного об'єднання колективної безпеки і, на жаль, не має ганантій безпеки, то найкращою нашою гарантією буде дипломатія та армія,
– сказав Дмитро Кулеба.
Очільник зовнішньополітичного відомства також наголосив: "Ми будемо мобілізовувати весь світ для того, щоб отримати все необхідне для зміцнення оборонноздатності нашої держави".
Дмитро Кулеба вийшов на брифінг у Вашингтоні: дивіться відео
Військова допомога для України: коротко
- Глава Пентагону Ллойд Остін хоче використати наземні маршрути замість повітря для доставки Україні військової допомоги. Мовиться про надання летального озброєння.
- Штати є однією з тих країн, які активно надають військову допомогу. Однак військовий аташе при посольстві США Брендон Преслі заявив, що у разі потреби підтримка зросте.
- Олексій Резніоков вказав, що в Україну 19 лютого прибув літак з військовою допомогою від Канади. Привезли гвинтівки, кулемети, прилади нічного бачення й інше озброєння.