Україна запобігла блокаді чорноморських портів, – Мінінфраструктури

У Мінінфраструктури заявили, що блокади чорноморських портів немає. У морі визначили коридор для безпечного заходу торгових суден в українські порти.

Судна проходять спеціальним коридором

Кораблі ДУ "Держгідрографія" в рекордні терміни провели 450 кілометрів лінійної зйомки структури дна в районі Дністровської банки. Дослідження підтвердили, що морський коридор безпечний для судноплавства.

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Завдяки спільним зусиллям та швидкому реагуванню ми не допустили блокування роботи чорноморських портів України. Визначений коридор гарантує суднам безпечний прохід Одеською затокою,

– розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він додав, що впродовж минулої доби фіксували безперебійний трафік торгових суден. Більшість кораблів дотримувалися рекомендацій та використовували морський коридор, оминаючи зону незаконних військових навчань Росії.

Аби допомогти капітанам надійно прокладати маршрут судна, відомство невдовзі зробить навігаційні карти із детальною інформацією щодо стану глибин в морському коридорі.

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Текст публікації Мінінфраструктури у фейсбуці:

Україна попередила блокаду Чорноморських портів

Визначено коридор для безпечного заходу торгових суден в українські порти. Глибина підтверджена на рівні 15 – 22,5 метри.

Спеціальні судна ДУ "Держгідрографія" в рекордні строки провели 450 кілометрів лінійної зйомки структури дна в районі Дністровської банки. Дослідження підтвердили безпечність для судноплавства морського коридору між західною межею району незаконних навчань РФ та Дністровською банкою.

"За минулу добу ми фіксували безперебійний трафік торгових суден. Більшість суден дотримувалися рекомендацій та використовували морський коридор оминаючи зону незаконних військових навчань РФ", – підкреслив Олександр Кубраков, міністр інфраструктури України.

Оперативна інформація за результатами гідрографічних робіт ДУ "Держгідрографія" вже оголошена у прибережних попередженнях України і буде опублікована у повідомленнях мореплавців.

З метою допомогти капітанам більш надійно прокладати маршрут судна з урахуванням осадки та маневрових характеристик, найближчим часом буде зроблена великомасштабна врізка на навігаційні карти із детальною інформацією щодо стану глибин в морському коридорі. Також визначено координати віртуальних засобів навігаційного обладнання для чіткого встановлення меж морського коридору.