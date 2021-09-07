Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі, – Кулеба

Дмитро Кулеба заявив, що Україна має намір створити зону вільної торгівлі зі США. За його словами, це питання піднімали під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона.

Глава МЗС зазначив, що українська сторона вже давно обговорює зі Штатами, Великою Британією та Канадою безвізовий режим. Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів.

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У нас є й інша ініціатива, яку ми запропонували американцям – це зона вільної торгівлі між Україною та Сполученими Штатами, бо ми хочемо зміцнювати нашу економіку,

– сказав дипломат.

"І ми всі розуміємо, якщо ми хочемо воювати, то потрібна сильна економіка, яка дозволяє створювати резерви та потім витрачати їх на оборону", – додав міністр закордонних справ України.

Здебільшого умови зони вільної торгівлі поширюються на всі товари, окрім продуктів сільського господарства.

Відносини України та США

Дмитро Кулеба під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона запевняв, що Україна є важливим пріоритетом зовнішньої політики США.

Андрій Єрмак інформував, що Штати готові до будь-яких кроків, щоб не допустити жодних ескалацій з боку Росії стосовно нашої держави.

Американці також заявили про безпекову допомогу Україні в розмірі 60 мільйонів доларів, ще 45 мільйонів нададуть як гумдопомогу Донбасу.

Зона вільної торгівлі – це угода, для учасників якої скасовуються митні збори та податки.

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