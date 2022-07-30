Україна запустила процедуру повернення тіл загиблих військових з Оленівки

Офіційний Київ почав процедуру повернення тіл тих українських військових, які загинули під час теракту в Оленівці. Мовиться про запит щодо передання загиблих на підконтрольну Україні територію.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону омбудсмен Дмитро Лубінець. Він наголосив, що офіційно процедура повернення тіл вбитих в колонії в Оленівці вже стартувала.

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Омбудсмен хоче відвідати поранених в Оленівці

Я звернувся і з тим, щоб обов’язково мені надали можливість відвідати наших поранених героїв. І ми почали процедуру повернення тіл загиблих наших військовослужбовців, які там трималися,

– сказав Лубінець.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини каже, що тіла мають передати на підконтрольну Україні територію, де їх зможуть отримати родичі. При цьому Лубінець наголосив, утримання полонених в Оленівці було з порушенням всіх Женевських конвенцій. Адже ця так звана "установа" не може бути розрахована на таку кількість осіб.

В колонії була тисячі людей, – Лубінець

Там тисячі людей перебували. І ми неодноразово піднімали питання перед міжнародниками, перед Червоним Хрестом, щоб вони мали туди доступ і фіксували порушення умов тримання,

– додав Лубінець.

30 липня до світу звернулась Асоціація родин захисників "Азовсталі". Вони наголосили, що ООН та МКЧХ брали на себе гарантії щодо забезпечення життя та здоров'я оборонців Маріуполя. Рідні українських воїнів вимагають, аби представники організацій негайно відвідали Оленівку.

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