Україна завжди повертає своє, – Єрмак заінтригував фотографією з фронту
17 вересня 2023, 14:43Читать новость на русском
Джерело:Андрій Єрмак
Сили оборони України могли звільнити село Кліщіївка, що на Бахмутському напрямку. В останні кілька днів українські воїни мали успіх у районі Кліщіївки.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак опублікував світлину бійців полку "Цунамі" та бригади "Лють". Він лаконічно написав, що "Україна завжди повертає своє".
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Українські бійці зробили фото на тлі Покровського храму
Бійці полку "Цунамі" та бригади "Лють" зробили світлини з прапорами на тлі Покровського храму в Кліщіївці. Важливо зазначити, що Єрмак не інформує, чи звільнили українські військові Кліщіївку.
Наразі у Збройних Силах України чи Міноборони не підтверджували звільнення Кліщіївки.
Сили оборони взяли під контроль Андріївку
- Українські військові ведуть наступ на Бахмутському напрямку й досягають успіхів. Наші бійці крок за кроком визволяють захоплені росіянами населені пункти.
- Так, 15 вересня у Генштабі ЗСУ офіційно повідомили, що в ході штурмових дій Сили оборони взяли під контроль Андріївку на Донеччині.
- Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий пояснював, що Андріївка, як і будь-які населені пункти навколо Бахмута, дозволяють завершувати операцію з оточення Бахмута і витіснити або взяти в кільце ворога.
- Окрім того, начальник пресслужби 26 окремої артилерійської бригади Олег Калашніков заявив, що біля Андріївки розташовані панівні висоти, які найвищі в тому районі.
- Після окупантів село Андріївка повністю зруйноване, його фактично не існує. Вцілілих будівель у селі немає. Від зими там уже не було цивільного населення.
- Ворог обороняв село дуже активно: сильно мінували територію, по наших захисниках працювала артилерія і дрони.