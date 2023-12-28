Українці були там цього року, – Юсов про прогнози щодо заходу ЗСУ у Крим

Глава української розвідки Кирило Буданов прогнозував, що ЗСУ можуть зайти у Крим уже у 2023 році. Зрештою ці прогнози дійсно здійснилися.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що українці дійсно були на тимчасово анексованому півострові цього року. Це відбувалося у межах спецоперації.

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Юсов сказав, що українці були у Криму у 2023 році

Представник ГУР МО зазначив, що заяви, які лунають від офіційних осіб та військово-політичного керівництва – це також інструмент впливу. За словами Юсова, таку інформацію запускають у публічний простір тоді, коли вона потрібна і може принести відповідний результат.

Що стосується конкретних заяв — вони справдились. Українці були в Криму цього року і цього літа,

– сказав представник розвідки.

Юсов також наголосив, що наразі на тимчасово окупованому Кримському півострові панує справжня диктатура. Тому, за його словами, ті громадяни, які наважуються на активний спротив і продовжують допомагати українським Силам безпеки й оборони – це справжні герої.

ГУР МО провело вдалі спецоперації у Криму у 2023 році