Я випив горілки за українців, коли це почув, – пілот США відреагував на "літакопад" у Росії
У березні 2024 року Україна повідомила про збиття понад 10 російських військових літаків протягом двох тижнів. Це найбільші втрати для повітряних сил Росії від початку повномасштабного вторгнення.
Це доводить, що Україна переможе у війні з Росією. Це 24 Каналу зауважив американський пілот F-16 Ден Гемптон.
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Україна переможе війну з Росією
Ден Гемптон зазначив, що якщо Україна отримуватиме усе необхідне спорядження та озброєння, то точно переможе у війні. Тому стоїть питання у продовженні військової допомоги нашій державі.
Я підніс тост, випив горілки за українців, коли почув цю новину. Це ще раз підтверджує те, що вони (окупанти – 24 Канал) – звичайні люди. Ви захопили у полон достатньо росіян, збили достатньо російських літаків та знищили їхніх танків. Навряд чи вони непереможні та непробивні,
– підкреслив він.
Україна збиває російські літаки: останні новини
- У ніч на 23 лютого над Азовським морем було збито російський літак А-50У. Літак встановлював пастки, одна з яких приманила українську ракету. На борту збитого літака було 10 окупантів, ніхто з них не вижив. У мережі росіяни поширили перелік членів екіпажу, що загинули.
- Військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ніколас Окотт заявив, що українські захисники збивають літаки російської армії у 20 разів швидше, ніж їх здатні виготовляти у Росії. Він пояснив, що часте знищення військових літаків є значним провалом для військових зусиль Росії. Адже через санкції країна-агресорка ледве виробляє трохи більше кількох десятків літаків щорічно.
- 2 березня Повітряне командування "Схід" підтвердило збиття російського винищувача-бомбардувальника Су-34. Це змусило Росію переглядати свої плани використання авіації.