Я випив горілки за українців, коли це почув, – пілот США відреагував на "літакопад" у Росії

У березні 2024 року Україна повідомила про збиття понад 10 російських військових літаків протягом двох тижнів. Це найбільші втрати для повітряних сил Росії від початку повномасштабного вторгнення.

Це доводить, що Україна переможе у війні з Росією. Це 24 Каналу зауважив американський пілот F-16 Ден Гемптон.

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Україна переможе війну з Росією

Ден Гемптон зазначив, що якщо Україна отримуватиме усе необхідне спорядження та озброєння, то точно переможе у війні. Тому стоїть питання у продовженні військової допомоги нашій державі.

Я підніс тост, випив горілки за українців, коли почув цю новину. Це ще раз підтверджує те, що вони (окупанти – 24 Канал) – звичайні люди. Ви захопили у полон достатньо росіян, збили достатньо російських літаків та знищили їхніх танків. Навряд чи вони непереможні та непробивні,

– підкреслив він.

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