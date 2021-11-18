Україна зміцнює безпеку за трьома напрямками через агресію Росії, – Кулеба

Україна разом з західними партнерами розробляє комплексний пакет для стримування Росії. Він передбачає політичний та дипломатичний тиски, економічні удари, а також список конкретних потреб для зміцнення української армії.

Україна консолідує партнерів для протидії Росії, – міністр

Дмитро Кулеба провів низку переговорів у Вашингтоні та Брюсселі. Зокрема він зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це міністр закордонних справ України заявив на брифінгу.

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Політики обговорили безпекову ситуацію та спільну протидію гібридним загрозам Росії. Столтенберг запросив Кулебу взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, яка відбудеться 30 листопада – 1 грудня у Ризі. Очільник МЗС України назвав це важливим знаком довіри Альянсу до України як одного з двох найближчих партнерів у Чорноморському регіоні.

Агресивність Росії і на дипломатичному, і на військовому напрямах суттєво зросла протягом останніх тижнів. Тому Україна активно консолідує партнерів для протидії гібридним загрозам.

Українська дипломатія зміцнює безпеку за трьома напрямами:

союзники,

санкції,

зброя.

Це політична підтримка України з боку ключових євроатлантичних партнерів, посилення дипломатичного та санкційного тиску на державу-агресора, домовленості про постачання додаткової зброї для нашої армії,

– пояснив Кулеба.

Що відомо про російську ескалацію