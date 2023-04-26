Україна звільнить усю свою територію, – Кулеба про весняний контрнаступ

Україна та світ застигли в очікуванні контрнаступу ЗСУ. І, за словами Дмитра Кулеби, він обов'язково відбудеться.

Деталі міністр закордонних справ розповів італійським журналістам. Кулеба наголосив, що Україна звільнить окуповані території.

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Щодо контрнаступу і ситуації на місцях, Кулеба додав:

Весняний контрнаступ буде, але коли – не скажу. Ми до нього готуємося. Єдина мета – звільнити українську територію, ми звільнимо нашу територію.

Раніше Кулеба сказав, що Україна готова обговорювати будь-який мирний план, який не приведе до заморожування конфлікту або до територіальної поступки з боку України. Він наголосив, що у пошуках мирного плану на карту поставлено безпечне майбутнє українського народу.

Зауважимо, що 26 квітня керівниця пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що Контрнаступ ЗСУ, на який так всі чекають, вже почався. Наразі ЗСУ працюють над тим, що потужності та можливості ворога були мінімізовані. Власне, саме в цьому полягає контрнаступ, який вже відбувається.

Фактично наступ ЗСУ вже триває

Наталія Гуменюк неодноразово наголошувала, що умови військової операції вимагають тиші. Результати роботи будуть оприлюднювати тоді, коли ситуація не буде достатньо безпечною для наших військових.

Певні дії українських захисників вказують на те, що уже почався підготовчий етап до контрнаступу. Зокрема, знищуються ланцюги постачання, знищується жива сила, пункти управління. Чимало експертів кажуть, що великий контрнаступ розпочнеться тоді, коли буде знищено багато російського ресурсу і зменшиться небезпека для української армії.