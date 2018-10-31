Україна – в лідерах серед країн Європи, де поширений шкільний булінг

Україна опинилася в першій десятці країн Європи за поширеністю шкільних цькувань серед 11-15-річних школярів.

Про це йдеться в статті Наталії Лебідь для 24 каналу.

Детальніше про проблему шкільного цькування та методи протидії цьому явищу читайте у публікації: Штрафи за булінг: як в Україні каратимуть за цькування

Наша держава залишила далеко позаду не лише соціально благополучні Данію чи Норвегію, але й, приміром, Угорщину та Грецію. Такі дані наводить ВООЗ. А за інформацією ЮНІСЕФ, минулого року 67% українських дітей були або жертвами, або кривдниками, або свідками булінгу. Чверть із них безпосередньо зазнали цькувань. 48% школярів нікому не розповіли про пережите.

Минулого року в українських школах зафіксували близько 109 тисяч звернень до психологів через цькування. Водночас до фахівців йшли як самі учні, так і батьки із вчителями. 39% з усіх звернень надходили від дітей, 29% – від вчителів, ще 5% – від сторонніх людей, а решта – від батьків. У Міністерстві освіти визнають, що статистика повідомлень про булінг у школах зросла, однак у відомстві не вважають це украй негативним фактором.

Тим часом Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект №8584 щодо протидії булінгу в школах. Закон пропонує встановити адміністративну відповідальність за булінг, а також за приховування подібних випадків і ввести штрафи від двадцяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Розмір штрафу залежатиме від виду вчиненого правопорушення.

Так, за моральне або фізичне насильство та агресію у будь-якій формі загрожуватиме штраф – від 40 до 850 грн. Подібне стягнення очікує також на батьків кривдника, якщо він ще не може відповідати перед законом. За вчинення таких дій із особливою жорстокістю щодо неповнолітнього будуть стягувати від 1700 до 3400 грн.

Крім цього, у закон "Про освіту" пропонується ввести термін "булінг". Там же пропонують прописати механізми протидії цьому явищу. До того ж, розширюються можливості (а також і обов'язки) Уповноваженого з прав людини – омбудсмену надається право проводити перевірку заяв про випадки булінгу в навчальному закладі, а також повноту і своєчасність заходів реагування на такі випадки з боку педагогів.

Статистика звернень про булінг

Нарешті, передбачена відповідальність і для вчителів. За приховування булінгу штраф становитиме від 850 до 1700 грн. Директори шкіл повинні будуть контролювати, як виконуються заходи з протидії булінгу, розглядати заяви про випадки цькування від учнів та їхніх батьків.

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