Україна готова надати Молдові коридор для виведення російських військ із Придністров'я

Представник України з придністровського врегулювання Віктор Крижанівський повідомив про те, що в Україні готові забезпечити безперешкодний та безпечний вивід російських військ із Придністров'я.

Про це він заявив під час брифінгу у Києві, передає Інтерфакс.

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Наша позиція є незмінною. Ми надамо територію та забезпечимо безперешкодний вивід російських військ та боєприпасів із території Придністров'я, як тільки Росія почне це робити. Або, принаймі, заявить про свою готовність,

– наголосив Крижанівський.

Він також наголосив, що в Росії поки не готові виводити свої війська із цієї території та додав, що "вони чіплятимуться за все та шукатимуть нові елементи".

"Буквально вчора російський віце-прем'єр Рогозін написав, що вони не виводитимуть війська, оскільки це може дестабілізувати ситуацію. У Держдумі політики говорять, що ситуація в Україні нестабільна, тому через таку територію не можна вивозити боєприпаси", – додав український представник із придністровського врегулювання.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп розповів про намір домовитися із офіційним Києвом про створення коридору через Україну для виведення російських військ із Придністров'я. Він також розповів, що на Мюнхенській безпековій конференції російські представники пояснили їм, що не зможуть вивезти озброєння через складну ситуацію з Україною.