Україна могла б стати полем битви для здорової конкуренції між США та Німеччиною, – Бахматюк

Україна могла б зацікавити іноземних інвесторів в умовах конкуренції держав на світових ринках. Так аграрний потенціал України і досі недостатньо використаний і може бути дуже цікавим для німецьких інвесторів.

Про це заявив Олег Бахматюк, власник найбільшого за розмірами земельного банку агрохолдингу України "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming).

Як заявив Олег Бахматюк в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt, Німеччина, що як і США є одним з провідних світових виробників сільськогосподарської техніки, має багато можливостей для вивчення в аграрному секторі України. Зокрема в області точного землеробства, підвищення врожайності сільського господарства.

"Продовольча безпека також є дуже потужним інструментом та джерелом впливу, коли ми говоримо про такі регіони, як Близький Схід чи Північна Африка, які потребують допомоги із забезпечення продовольчої безпеки. Саме тут Україна може зіграти свою роль, надаючи цінну пропозицію провідним світовим фінансистам та інституціям. Існують чудові можливості для тих, хто розробляє інноваційні підходи і можуть використовувати Україну як випробувальний майданчик для нових технологій, сільськогосподарської техніки та точного землеробства, що є новим промисловим бізнесом", – вважає Олег Бахматюк.

Щодо перспектив співпраці з Німеччиною, бізнесмен вважає, що Україна могла б зацікавити німецьких інвесторів в умовах конкуренції двох держав на світових ринках: "Україна могла б фактично стати полем битви для дуже здорової конкуренції між США та Німеччиною. Інвестуючи в Україну, вони зможуть отримати достатній контроль над потоками товарів на важливі ринки Близького Сходу та Азії. Україну можна розглядати як Бразилію для Європи, як це було 20 років тому. Протягом наступних 10 років Україна може легко подвоїти свою продукцію, наприклад – експорт зерна. Або ще краще – перетворити багато зерна на продукти з високою доданою вартістю, такі як тваринні білки".

"Укрлендфармінг" є найпотужнішим в Україні вертикально інтегрованим аграрним холдингом, який керує найбільшим в країні і восьмим у світі банком родючого чорнозему загальною площею більш ніж 500 тис. га. Агрохолдинг є одним з найбільших платників податків України та одним з найбільших національних експортерів на світових продовольчих ринках.