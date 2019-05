Україна не використала 8 мільярдів євро допомоги від Євросоюзу, – представник ЄС

Україна не використала 8 мільярдів євро допомоги, виділеної Євросоюзом на підтримку проведення реформ.

"ЄС виділяє значні суми Україні на підтримку реформ, однак ці гроші не завжди використовуються якомога краще. Потрібно розуміти той факт, що більша частина цих коштів, які виділяються, взагалі не використовується через цілу низку причин", – заявив глава представництва ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі, повідомляє "Українські Новини".

Читайте також: Скільки грошей допомоги ЄС виділив Україні: в уряді відзвітували про круглі суми

Головна причина – відсутність якісної інституційної спроможності, а для прискорення процесу потрібно тиснути на місцеву владу, пояснив Мінгареллі.

Ми порахували, що зараз не використано 8 мільярдів євро, які були надані ЄС... Перш ніж просити додаткових грошей, витратьте спочатку ті, які доступні,

– наголосив представник ЄС.

Додамо, що ЄС планує загалом надати Україні від 430 до 530 мільйонів євро допомоги за принципом "more for more" – залежно від прогресу української сторони у виконанні реформ протягом 2018-2020 років.