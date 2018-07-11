Україна обігнала Росію у рейтингу найбільш інноваційних країн

Протягом останнього року Україна покращила ситуацію із інноваційністю. Про це свідчить рейтинг інноваційних країн, в якому наша країна вперше обійшла Росію.

Про це пише "Економічна правда".

Згідно з рейтингом Україна займає 43 місце. Це на три позначки вище ніж Росія, яка зайняла 46 місце.

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А от найбільш інноваційною країною залишається Швейцарія. До першої трійки також входять Швеція та Нідерланди. Сусідки Україні розмістились у таблиці неподалік нашої країни: Польща займає 39 позицію, Молдова – 48, Білорусь – 86 місце.

При формуванні цього рейтингу враховують чимало показників, кожен з яких має свій індекс. У минулому році Україна займала 50 місце у цьому рейтингу.

Рейтинг інноваційності

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