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Україна обігнала Росію у рейтингу найбільш інноваційних країн

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Україна обігнала Росію у рейтингу найбільш інноваційних країн
Україна обігнала Росію у рейтингу найбільш інноваційних країн / Фото з відкритих джерел

Протягом останнього року Україна покращила ситуацію із інноваційністю. Про це свідчить рейтинг інноваційних країн, в якому наша країна вперше обійшла Росію.

Про це пише "Економічна правда".

Згідно з рейтингом Україна займає 43 місце. Це на три позначки вище ніж Росія, яка зайняла 46 місце.

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А от найбільш інноваційною країною залишається Швейцарія. До першої трійки також входять Швеція та Нідерланди. Сусідки Україні розмістились у таблиці неподалік нашої країни: Польща займає 39 позицію, Молдова – 48, Білорусь – 86 місце.

При формуванні цього рейтингу враховують чимало показників, кожен з яких має свій індекс. У минулому році Україна займала 50 місце у цьому рейтингу.

Рейтинг інноваційності

Рейтинг інноваційності

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Теги: Техно Новини Росії Рейтинги Інтернет
Джерело: 24 Канал
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